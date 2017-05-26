Porsche Design и adidas разработали универсальную одежду

Компания Porsche Design совместно с adidas разработали для жителей мегаполисов универсальную повседневную коллекцию одежды. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки.

Линейка Commuting in Warmth включает в себя три знаковые модели — ветровку Superlight Jacket, шорты Hybrid Short A и кроссовки Endurance 2.0, а также дополняется базовой футболкой Chill Tee. «Активный образ жизни – это идеальная основа для разработки практичных и эффективных решений для потребителей, ценящих наш премиальный стиль», — сказал старший дизайн-директор Porsche Design Sport by adidas Жак Шассен (Jacques Chassaing).

Фото: пресс-служба Porsche Design 1 /3

Компания adidas основана в 1948 году в Германии. Она специализируется на выпуске спортивной одежды и инвентаря. В настоящее время фирма также занимается дистрибьюцией продукции компаний Reebok, Y-3 и RBK & CCM Hockey.

В феврале 2017 года Porsche Design выпустил коллекцию одежды, созданную в сотрудничестве с испанским футболистом Хаби Алонсо. Главная идея рекламной кампании состояла в том, чтобы показать повседневную жизнь спортсмена и его семьи. В линейку вошли кроссовки, джемперы, анораки и куртки со светоотражателями.