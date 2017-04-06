Porsche Design и adidas сделали функциональные кроссовки за 430 долларов

Компания Porsche Design совместно с adidas представили новую модель кроссовок — Adidas X Porsche Design Bounce S4 Lux. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает Luxurylaunches. По словам производителей, обувь подходит для бега, ходьбы и любых занятий спортом.

Пятка прикрепляется к ботинку при помощи пластины из карбона. Внешне она напоминает деталь автомобиля. Кроссовки представлены в синем и красном цветах. Они уже появились в продаже, цена — 430 долларов.

Компания adidas основана в 1948 году в Германии. Она специализируется на выпуске спортивной одежды и инвентаря. В настоящее время фирма также занимается дистрибьюцией продукции компаний Reebok, Y-3 и RBK & CCM Hockey.

В феврале 2017 года Porsche Design выпустил коллекцию одежды, созданную в сотрудничестве с испанским футболистом Хаби Алонсо. Главная идея рекламной кампании состояла в том, чтобы показать повседневную жизнь спортсмена и его семьи. В линейку вошли кроссовки, джемперы, анораки и куртки со светоотражателями.