Хаби Алонсо представил совместную коллекцию Porsche и adidas

Испанский футболист Хаби Алонсо представил новую коллекцию спортивной одежды Porsche Design Sport by adidas. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

«Мне нравится коллекция сезона весна-лето 2017, потому что многие модели я могу носить каждый день – они подходят как для занятий спортом, так и для различных мероприятий или поездок», — сказал спортсмен.

Главная идея рекламной кампании — показать повседневную жизнь футболиста и его семьи. В линейку вошли кроссовки, джемперы, анораки и куртки со светоотражателями.

Хаби Алонсо в настоящее время является полузащитником «Баварии», а также выступает за национальную сборную Испании. До перехода в немецкий клуб он несколько лет играл в «Реале». За это время хавбек провел 236 матчей в футболке королевского клуба, в которых забил шесть мячей, выиграв чемпионат, дважды Кубок и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов.

Компания adidas основана в 1948 году в Германии. Она специализируется на выпуске спортивной одежды и инвентаря. В настоящее время фирма также занимается дистрибьюцией продукции компаний Reebok, Y-3 и RBK & CCM Hockey.