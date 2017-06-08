A. Lange & Sohne изменил цвет циферблата классического хронографа

Часовая мануфактура из Гласхютте A. Lange & Sohne выпустил свою классическую модель хронографа 1815 Chronograph в новом варианте. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в четверг, 8 июня.

Впервые эта модель была выпущена в 2004 году, а в 2010 оснащена новым мануфактурным калибром L951.5 со спиралью фиксированного крепления. Запас хода модели до 60 часов. Большой баланс с регулировочными эксцентриками гарантирует точность хода. Так как баланс функционирует на частоте 18000 полуколебаний в час (2,5Герц), часы могут измерять промежутки времени с шагом в пятую долю секунды.

Новый вариант модели представлен в корпусе из белого золота диаметром 39, 5 миллиметра с черным циферблатом из серебра с пульсометрической шкалой.

Фото: A. Lange & Sohne 1 /2

Мануфактура A. Lange & Sоhne основана в 1845 году в Дрездене (Германия) часовым мастером Фердинандом Адольфом Ланге. После Второй мировой войны предприятие было экспроприировано, а марка A. Lange & Sоhne практически забыта. Бренд возрожден в 1990 году Вальтером Ланге, правнуком основателя компании. В настоящее время принадлежит корпорации Richemont и производит только несколько тысяч золотых либо платиновых наручных часов в год с механизмами собственного производства. С 1994 года мануфактура разработала 59 оригинальных калибров, которые собираются и декорируются вручную.