Montblanc предложил автогонщикам золотой хронограф

Компания Montblanc представила новую модель мужских часов в коллекции TimeWalker, сообщил «Ленте.ру» представитель бренда в среду, 7 июня.

Хронограф TimeWalker Chronograph Automatic Red Gold в 43-миллиметровом корпусе из розового золота, выдержанный в стиле автогонок, пополнил впервые представленную в январе 2017 года на Международном салоне высокого часового искусства (SIHH) в Женеве коллекцию TimeWalker. Модель оснащена механизмом калибра MB 25.07, прошла обязательное для хронографов марки 500-часовое тестирование и водонепроницаема до 100 метров.

Связь дизайна часов с миром автогонок подчеркивает прозрачная задняя крышка из тонированного стекла, похожая на те, что скрывают двигатели V12, а также ремешок из черной телячьей кожи с перфорацией, как на кожаных водительских перчатках 30-х годов.

Фото: Montblanc

Компания Montblanc основана в Гамбурге в 1906 году торговцем канцтоварами Клаусом-Иоханнесом Воссом, банкиром Альфредом Нехемиасом и инженером Августом Эберштейном. В настоящее время она входит в концерн Richemont и, помимо авторучек, выпускает часы, украшения, аксессуары и сумки. В начале мая 2017 года марка выпустила коллекцию пишущих инструментов в честь кардинала и мецената Шипионе Боргезе, племянника Папы Римского Павла V.