Montblanc пополнил коллекцию для энергичных горожан

Компания Montblanc пополнила коллекцию Sartorial, созданную для энергичных жителей современного мегаполиса. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 25 мая. В линейку вошли сумки, портфели для документов и аксессуары, в общей сложности 65 моделей.

Новинки представлены в нескольких цветах: черном, индиго, темно-сером и насыщенно-красном. Одна из моделей в коллекции — рюкзак в основном отделении, застегивающемся на молнию, размещается отделение с мягкими стенками для ноутбука. В заднем кармане есть чехол от дождя.

Новинки уже появились в продаже и представлены в фирменных магазинах.

Компания Montblanc основана в Гамбурге в 1906 году торговцем канцтоварами Клаусом-Иоханнесом Воссом, банкиром Альфредом Нехемиасом и инженером Августом Эберштейном. В настоящее время она входит в концерн Richemont и, помимо авторучек, выпускает часы, украшения, аксессуары и сумки.