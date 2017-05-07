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Montblanc наградил испанскую меценатку

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Сэм Бардуил, Соледад Лоренцо, Йенс Хеннинг Кох и Тиль Феллрат
Сэм Бардуил, Соледад Лоренцо, Йенс Хеннинг Кох и Тиль Феллрат

Компания-производитель пишущих инструментов и часов Montblanc вручила испанской меценатке Соледад Лоренцо премию «Покровители культуры и искусства», сообщил корреспондент «Ленты.ру» в воскресенье, 7 мая.

Лоренцо награждена за поддержку современного искусства и пожертвование 400 работ из своей личной коллекции национальному музею «Центр искусств королевы Софии». Премию — 15 000 евро на поддержку культурных проектов и пишущий инструмент из лимитированной серии, посвященной Шипионе Боргезе (коллекция «Покровитель искусства») — вручили сопредседатели Культурного фонда Montblanc Тиль Феллрат и Сэм Бардуил и вице-президент компании по маркетингу Йенс Хеннинг Кох.

Церемония прошла во дворце Лирия в Мадриде и стала первым из 17 аналогичных мероприятий, которые пройдут в 2017 году в разных странах мира. Ранее награды «Покровители культуры и искусства» были удостоены принц Чарльз, композитор Куинси Джонс, архитектор Ренцо Пиано, художница Йоко Оно, директор российского «Мультимедиа Арт Музея» Ольга Свиблова и другие.

Соледад Лоренцо — испанская меценатка, галеристка, куратор культурных проектов. В 1985 году по просьбе испанского правительства курировала фестиваль Europalia, годом позже открыла собственную галерею современного искусства, где представляла работы современных художников Альфонсо Фрейла, Густаво Торнера, Висенте Рохо и других. Снялась в роли самой себя в телесериале Torres y Reyes (2013-2015).

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