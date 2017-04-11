Montblanc поможет детям в учебе

Швейцарская компания Montblanc выпустила новую линию своих ручек-бестселлеров Meisterstück — Writing is a Gift Edition, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы компании в среду, 11 апреля.

Коллекция создана в рамках сотрудничества марки с фондом ЮНИСЕФ, которое началось в 2004 году. Пишущие инструменты украшены голубыми сапфирами и орнаментами по мотивам алфавитов различных языков. Дизайн ручек вдохновлен историей о Розеттском камне, который дал ключ к расшифровке древнеегипетских иероглифов.

Часть суммы от продажи коллекции пойдет на нужды программы, обеспечивающей доступ к качественному начальному образованию для детей из разных стран мира.

Фото: пресс-служба Montblanc 1 /4

Компания Montblanc основана в Гамбурге в 1906 году торговцем канцтоварами Клаусом-Иоханнесом Воссом, банкиром Альфредом Нехемиасом и инженером Августом Эберштейном. В настоящее время она входит в концерн Richemont и, помимо авторучек, выпускает часы, украшения, аксессуары и сумки. В марте 2017 года компания представила свои первые smart-часы Montblanc Summit, созданные совместно с корпорацией Google.