Montblanc показал настольную лампу с инновационной магнитной подставкой

Компания Montblanc представила в своем бутике в Милане настольную лампу Overlay, созданную совместно с фабрикой интерьерных светильников Slamp. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 25 апреля.

Дизайн лампы разработан студией Analogia Project, в основание прибора встроена инновационная магнитная подставка для пишущего инструмента Montblanc, выполняющая также функцию выключателя. При удалении пишущего инструмента лампа автоматически включается. Если снова положить ручку на подставку, лампа выключится. Медный корпус и основание лампы покрыты запатентованными материалами Slamp, нанесенными в несколько слоев и создающими теплую палитру оттенков.

Как заверяют представители производителей, лампа «вдохновляет на продуктивную работу».

Компания Montblanc основана в Гамбурге в 1906 году торговцем канцтоварами Клаусом-Иоханнесом Воссом, банкиром Альфредом Нехемиасом и инженером Августом Эберштейном. В настоящее время она входит в концерн Richemont и, помимо авторучек, выпускает часы, украшения, аксессуары и сумки. Зимой 2017 года марка представила пишущий инструмент, посвященный немецкому математику и астроному Иоганну Кеплеру.

Slamp — итальянская фабрика по производству люксовых осветительных приборов для дома. Основана в 1994 году.