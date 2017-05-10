Monblanc выпустил ручки в честь племянника Папы Римского

Компания-производитель часов и пишущих инструментов Monblanc выпустил ручки в честь кардинала и мецената Шипионе Боргезе, племянника Папы Римского Павла V, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы бренда в среду, 10 мая.

Новые пишущие инструменты вошли в ежегодно пополняемую коллекцию Montblanc «Покровители искусства», поскольку Боргезе был одним из известнейших меценатов XVII столетия.

Корпус ручки Scipione Borghese Limited Edition 4810 из коллекции Montblanc «Покровители искусства» выполнен из гранита, как пол в знаменитой галерее Боргезе в Риме, и украшен рельефным декором, напоминающим резьбу знаменитой «Вазы Боргезе», сейчас находящейся в Лувре. Навершие ручки украшено сердоликовой геммой с профилем Шипионе Боргезе, а на золотом пере с рутениевым покрытием выгравирован герб его семьи. Пишущий инструмент выпущен лимитированной серией из 4810 экземпляров (4810 — высота пика Монблан, в честь которого названа компания).

Ручка Scipione Borghese Limited Edition 4810 Фото: пресс-служба Montblanc 1 /3

Корпус пишущего инструмента Scipione Borghese Limited Edition 888 изготовлен из темно-зеленого мрамора, также использовавшегося для мозаичных полов галереи Боргезе, узор которых воспроизводит ажурная накладка на корпусе ручки из красного золота 750 пробы, а навершие ручки украшено рельефом из красного золота — профилем кардинала-мецената. Зажим ручки украшен дымчатым кварцем каплевидной огранки. Пишущий инструмент выпущен лимитированной серией из 888 экземпляров.

Дизайн пишущего инструмента Scipione Borghese Limited Edition 89 вдохновлен стилем барокко. Ручку венчает скелетонизированный колпачок из светло-желтого золота, узоры которого напоминают об оформлении садов виллы Боргезе в Риме. Зажим ручки украшает мозамбикский гранат каплевидной огранки. Ручка выпущена тиражом 89 экземпляров: это напоминает о статуе Бернини «Похищение Прозерпины», высота которой составляет 89 дюймов. Ручка украшена лазуритом, окаменелой костью мамонта и динозавра и фрагментами раковины пауа: это отсылка к знаменитому «кабинету редкостей» (кунсткамере) рода Боргезе, находящейся сейчас в Виндзорском замке.

Наконец, ручка Scipione Borghese Limited Edition 3 из коллекции Montblanc «Покровители искусства» в корпусе из золота выпущена всего в трех экземплярах (по числу этажей виллы Боргезе). Колпачок инкрустирован янтарем с включениями в виде древних насекомых, нефритом, опалом, кораллом. В потайном отверстии на колпачке скрыто выгравированное на мамонтовой кости изображение головы мамонта, а навершие ручки украшает гранат. Эмблема Montblanc на колпачке выложена бриллиантами, а зажим с бриллиантами каплевидной формы выполнен в виде стилизованной ветви.

Шипионе Боргезе (лат. Scipio Burghesius, 1577-1633) — итальянский куриальный кардинал, племянник папы римского Павла V, служивший при нем секретарем и главой ватиканского правительства. Кардинал-епископ Сабины. Коллекционер античных редкостей и искусства эпохи Возрождения, покровитель и заказчик скульптора Джованни Лоренцо Бернини.