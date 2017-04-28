Cartier показал инсталляцию из пяти тысяч гвоздей

Возле московского бутика Cartier установлена инсталляция, на создание которой ушло пять тысяч гвоздей. Она весит около трех тонн. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 28 апреля. Арт-объект посвящен обновлению коллекции Juste un Clou. Инсталляцию можно будет увидеть до конца мая.

Коллекция дневных украшений в виде скрученных гвоздей запущена Cartier в 2012 году. Это творческая переработка авторской работы дизайнера и светского персонажа, завсегдатая знаменитого клуба Studio 54 Альдо Чипулло — браслета Nail, созданного им для Cartier в 1971 году.

Ювелирно-часовой дом Cartier основан Луи-Франсуа Картье в 1847 году в Париже. Он выпускает украшения, в том числе предметы высокого ювелирного искусства, часы, аксессуары и парфюмерию.