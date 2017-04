Cartier показал новые браслеты с гайками

Ювелирно-часовой дом Cartier обновил коллекцию браслетов с декоративными гайками Écrou deCartier. Презентация новинок прошла в рамках выставки When the ordinary becomes precious в Милане. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 27 апреля.

Украшения выполнены из розового или белого золота и представлены в фирменных бутиках по всему миру.

Фото: пресс-служба Cartier 1 /2

Ювелирно-часовой дом Cartier основан Луи-Франсуа Картье в 1847 году в Париже. Он выпускает украшения, в том числе предметы высокого ювелирного искусства, часы, аксессуары и парфюмерию.

В январе 2017 года дом представил новые кольца и браслеты в серии LOVE. В новую линейку вошли украшения из белого, желтого либо розового золота. Они несколько уже, чем классические браслеты и кольца серии.