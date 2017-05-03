Montegrappa сделал ручки из углеволокна

Итальянская компания Montegrappa выпустила коллекцию пишущих инструментов под названием Miya Carbon. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 3 мая.

Ручки выполнены из углеволокна — материала, который используется в автомобильной промышленности. Колпачки представлены в нескольких цветах: красном, желтом, оранжевом или черном. В коллекцию вошли автоматические ручки, а также пишущие инструменты с пером из золота.

В конце апреля Montegrappa выпустила коллекцию, посвященную древнеегипетскому богу Тоту. Ему, согласно мифологии, приписывается создание алфавита и письменности. Ручки с отделкой из золота или серебра украшены узорами в стилистике декора египетских гробниц, а колпачки выполнены в форме головы ибиса.

Зимой 2017 года в продаже поступила линейка, посвященная сериалу «Игра престолов». Они выполнены в стилистике самых влиятельных семей в сериале. Например, посвященные Ланистерам ручки декорированы золотом и украшены изображением льва с девизом «Услышь мой рев». А линейка, созданная в честь семьи Старков, выдержана в серебристо-белых тонах и декорирована изображением волка с девизом «Зима близко».