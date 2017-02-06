Montegrappa изготовила ручки для фанатов «Игры престолов»

Итальянская компания Montegrappa выпустила коллекцию пишущих инструментов, посвященную сериалу «Игра престолов». Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки. В линейку вошли шариковые ручки, роллеры и авторучки.

Они выполнены в стилистике самых влиятельных семей в сериале. Например, посвященные Ланистерам ручки декорированы золотом и украшены изображением льва с девизом «Услышь мой рев». А линейка, созданная в честь семьи Старков, выдержана в серебристо-белых тонах и декорирована изображением волка с девизом «Зима близко».

Ручки из линейки «Баратеон» выполнены в темно-угольном цвете со вставками из золота, на них выгравирована фраза «Нам ярость», а на инструментах из линейки «Таргариен» — «Огонь и кровь».

«Игра престолов» — американский фэнтези-сериал, который выходит с 2011 года на канале HBO. На счету шоу 10 номинаций на премию «Эмми». Его литературной основой стала серия книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени».