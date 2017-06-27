Эксперт оценил перспективы Серены Уильямс в мужском теннисе

Бывшая первая ракетка мира Джон Макинрой поделился мнением о конкурентоспособности американской теннисистки Серены Уильямс. Его слова приводит портал Tennis.com.

«Серена без сомнений лучшая теннисистка в истории. Но если бы она выступала в мужском туре, то история была бы совершенно другой. Уильямс бы занимала в рейтинге Ассоциации теннисистов-професисоналов (ATP) где-то 700-е место», — заявил Макинрой.

В настоящий момент Уильямс не принимает участия в турнирах. 19 апреля 35-летняя теннисистка объявила о том, что ждет ребенка. Она намерена вернуться на корт в 2018 году. Американка — обладательница рекорда по количеству побед в турнирах серии «Большого шлема», на ее счету 23 титула в одиночном разряде.

Макинрой — семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде. После завершения карьеры он работает комментатором телеканала Eurosport.