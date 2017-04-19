Американская теннисистка Серена Уильямс объявила о своей беременности. Об этом в среду, 19 апреля, со ссылкой на Snapchat спортсменки сообщает Sports Illustrated.

35-летняя Уильямс выложила на своей странице в Snapchat фотографию с округлившимся животом и подписью «20 недель».

Фото: Serena Williams Snapchat

В декабре 2016 года спортсменка сообщила о помолвке с американским интернет-предпринимателем Алексисом Оганяном. Ее жених — один из основателей Reddit.

В последний раз американка играла в официальных турнирах в январе, одержав победу на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Со следующей недели она вернется на первую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), которую в данный момент занимает немка Ангелик Кербер.