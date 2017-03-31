Бывший лидер мирового теннисного рейтинга усомнился в чистоте Серены Уильямс

Румынский теннисист, бывшая первая ракетка мира Илие Настасе поставил под сомнение допинговую чистоту американки Серены Уильямс. Слова двукратного победителя турниров «Большого шлема» приводит Pro Sport.

«Допинговые дела нанеси удар по спортивному имиджу России, но, например, к Серене Уильямс никаких претензий нет. Хотя вы видели, как она выглядит?», — сказал Настасе.

По словам теннисиста, в плане допинга американские спортсмены особо не контролируются. «Если всплывет правда, американцы исчезнут со всех крупных турниров, и эти соревнования потеряют спонсоров. Вы представляете, к каким последствиям это приведет?», — добавил бывший спортсмен.

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В конце января Серена Уильямс победила на Открытом чемпионате Австралии (Australian open) и вернулась на первую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

В сентябре хакерская группа Fancy Bears взломала базу данных WADA и опубликовала сведения о многих спортсменах, применявших допинг по терапевтическому исключению. Среди имен фигурировали Винус и Серена Уильямс, Рафаэль Надаль, Милош Теодосич, Симона Байлз и другие.

70-летний Настасе стал первым, кто завоевал титул первой ракетки мира (23 августа 1973 года) и сохранял его в течение 40 недель.