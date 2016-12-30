Серена Уильямс собралась замуж за основателя Reddit

Американская теннисистка Серена Уильямс объявила на Reddit о помолвке с интернет-предпринимателем армянского происхождения Алексисом Оганяном.

Спортсменка сообщила об этом в стихах. «Он опустился на одно колено, произнес четыре слова, и я сказала: "Да"», — завершила Уильямс.

Дату свадьбы теннисистка не уточнила.

Bear necessities Фото опубликовано @serenawilliams

Оганян — один из основателей Reddit. Ему 33 года, он гражданин США, но имеет армянские корни. Потомок армян, выживших при геноциде в Османской империи. Предприниматель близко знаком с основателем Facebook Марком Цукербергом, пишет kp.ru.

Серене Уильямс 35 лет. По состоянию на 30 декабря она находится на втором месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), долгое время занимала первую строчку. Одна из самых успешных и титулованных теннисисток мира, в частности на ее счету четыре олимпийских золота и пять побед на итоговых турнирах WTA.