Серена Уильямс разделась для глянцевого журнала

Видео: si.com

Американская теннисистка Серена Уильямс снялась в откровенной фотосессии для журнала Sports Illustrated. Видео съемок размещено на сайте издания.

«Хочу, чтобы люди забыли о стандартах красоты, захвативших мир, и наконец-то почувствовали себя комфортно в своем теле. Выглядеть сильной и сексуальной — здорово. Я действительно хочу донести это до тех, у которых мой тип фигуры», — заявила 35-летняя теннисистка.

В конце января американка вернулась на первую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ей удалось сделать это благодаря победе на Australian Open.

C сентября 2016 года по январь 2017-го лучшей теннисисткой мира была немка Анжелика Кербер.