Пошутившего про ребенка Серены Уильямс теннисиста отказались пускать на Уимблдон

Бывшего румынского теннисиста, экс-первую ракетку мира Илие Настасе, ныне занимающего пост капитана сборной Румынии в Кубке федерации, не пригласили на Уимблдон. Об этом он рассказал порталу ProSport.

«Они так поступили из-за моих слов о ребенке Серены Уильямс. Если бы я что-то глупое совершил, я бы понял их решение, а так я его не понимаю. В 1973 году, когда все остальные бойкотировали Уимблдон, я приехал и сыграл, но это уже ничего не стоит? Если они решили проявить узколобие, то я не могу ничего поделать», — сказал Настасе.

Материалы по теме Молочный шоколад Пьяная Шарапова, цвет ребенка Серены Уильямс — о чем говорит Илие Настасе?

В апреле в ходе пресс-конференции перед матчем Румыния — Великобритания в Кубке Федерации, когда речь зашла о беременности Уильямс, Настасе сказал: «Интересно, какого цвета будет ребенок. Молочный шоколад?»

28 апреля Настасе извинился за свои слова.

Илие Настасе стал первым, кто завоевал титул первой ракетки мира (23 августа 1973 года) и сохранял его в течение 40 недель.