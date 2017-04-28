Настасе извинился перед Уильямс за слова о ребенке цвета молочного шоколада

Румынский теннисист, бывшая первая ракетка мира, Илие Настасе принес извинения американке Серене Уильямс за слова о ее будущем ребенке. Слова 70-летнего капитана сборной Румынии в Кубке Федерации приводит портал Spynews.ro.

«Мои слова были спонтанными, но ничто не может меня оправдать. Я не знаю, почему я пошутил про цвет ребенка: возможно из-за напряжения перед матчем, возможно из-за своего нон-конформистского характера. В любом случае, я приношу извинения», — сказал Настасе, а также назвал Серену Уильямс одной из лучших теннисисток в истории.

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На прошлой неделе в ходе пресс-конференции перед матчем Румыния — Великобритания в Кубке Федерации, когда речь зашла о беременности Уильямс, Настасе сказал: «Интересно, какого цвета будет ребенок. Молочный шоколад?»

19 апреля Серена Уильямс объявила о беременности. Ее жених — один из основателей Reddit, американский интернет-предприниматель Алексис Оганян.

Илие Настасе стал первым, кто завоевал титул первой ракетки мира (23 августа 1973 года) и сохранял его в течение 40 недель.