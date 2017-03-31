Настасе прокомментировал пьянство Шараповой

Румынский теннисист, бывшая первая ракетка мира Илие Настасе прокомментировал заявление россиянки Марии Шараповой, признавшейся в употреблении алкоголя во время дисквалификации. Слова Настасе приводит Pro Sport.

«За пределами корта Шарапова может делать все что хочет. Наверняка у нее возникла депрессия из-за невозможности играть. А что вы делаете в такие моменты? Начинаете пить! Тем более она русская, а они более склонны к пьянству», — сказал Настасе.

В марте Шарапова в интервью журналу Vogue сообщила, что за период дисквалификации употребила больше алкоголя, чем за всю жизнь.

В июне 2016-го Шарапова получила двухлетнюю дисквалификацию за употребление мельдония. 4 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок отстранения теннисистки от соревнований с 2 лет до 15 месяцев. Возвращение 29-летней спортсменки запланировано на турнире в Штутгарте, который стартует 26 апреля.

Ранее в пятницу Настасе усомнился в допинговой чистоте Серены Уильямс.

Илие Настасе стал первым, кто завоевал титул первой ракетки мира (23 августа 1973 года) и сохранял его в течение 40 недель.