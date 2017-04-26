Спорт
 

Кузнецова рассказала о шоке из-за беременности Серены Уильямс

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Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова

Российская теннисистка Светлана Кузнецова заявила, что была шокирована новостью о беременности американки Серены Уильямс. Слова отечественной спортсменки приводятся на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Когда мой агент сообщил мне об этом, я подумала, что меня, как всегда, разыгрывают. Да, это было отличной новостью, но пару дней я пребывала в шоке. Я думала, реально ли это? И тогда решила написать Серене. Я отправила ей сообщение: "Знаешь, ты меня очень удивила". Она ответила: "И себя тоже". Это было забавно», — рассказала Кузнецова.

Уильямс объявила о беременности 19 апреля, опубликовав фотографию в своем Snapchat. Позднее бывшая первая ракетка мира румын Илие Настасе предположил, что у американки родится ребенок цвета молочного шоколада. В результате Международная федерация тенниса (ITF) начала расследование в отношении специалиста.

В последний раз американка играла в официальных турнирах в январе, одержав победу на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). В рейтинге WTA она занимает первую строчку.

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