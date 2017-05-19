Обувная фирма отказала Серене Уильямс в скидке по расовым причинам

Итальянская обувная фирма Gianvito Rossi отказала в скидке американской теннисистке Серене Уильямс. Об этом New York Daily News.

Отмечается, что менеджеры Gianvito Rossi отказали в скидке Серене Уильямс, так как «не хотят, чтобы туфли их фирмы носили афроамериканки». Кроме того, они назвали теннисистку «ужасной». Также сообщается, что после того, как в дело вмешались представители журнала Vogue, магазин все же предоставил Уильямс скидку.

По информации издания, бывший менеджер компании 46-летняя Уитни Уинберн (Whitney Wilburn) подала на Gianvito Rossi иск о расовой дискриминации в Верховный суд штата Нью-Йорк. По словам женщины, глава компании Грэйс Маззиили, уволившая ее, — расистка, неоднократно проявлявшая неприязнь к афроамериканцам. Уинберн заявила, что ее лишили работы без видимых причин и с белыми сотрудниками так не поступают.

19 апреля действующая первая ракетка мира Уильямс объявила о беременности, опубликовав фотографию в своем Snapchat. 35-летняя спортсменка планирует вернуться на корт в 2018 году.