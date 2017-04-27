Шарапова назвала беременность одним из лучших подарков для Серены Уильямс

Российская теннисистка Мария Шарапова отреагировала на новость о беременности американской коллеги Серены Уильямс. Об этом сообщается на сайте женской теннисной ассоциации (WTA).

«Что касается беременности Серены, это один из лучших подарков, который может получить женщина. Это красивая глава в ее жизни», — заявила россиянка.

В среду, 26 апреля, россиянка вернулась на корт после дисквалификации за применение запрещенного препарата мельдония, длившейся 1,5 года. В первом круге турнира WTA в Штутгарте она победила итальянку Роберту Винчи (7:5, 6:3).

Действующая первая ракетка мира Уильямс объявила о беременности 19 апреля, опубликовав фотографию в своем Snapchat. Спортсменка планирует вернуться на корт в 2018 году.