Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала возвращение на корт после дисквалификации за употребление мельдония. Слова спортсменки приводит сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Нет ничего лучше этого чувства. Я испытала нечто особенно, когда вновь вышла на корт, на котором провела много времени, когда была маленькой девочкой. Я очень долго ждала этого. Сейчас для меня важен каждый матч, и неважно, с кем я играю. Мне нужно выигрывать геймы, сеты и матчи», — рассказала Шарапова.

26 аперля россиянка победила итальянку Роберту Винчи в рамках первого раунда турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте (Германия). Матч завершился со счетом 7:5, 6:3. Шарапова в следующем раунде сыграет с соотечественницей Екатериной Макаровой.

Этот матч стал для спортсменки первым после окончания срока действия ее дисквалификации. В июне 2016 года Международная федерация тенниса (ITF) отстранила Шарапову на два года за употребление мельдония. В октябре того же года Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок ее отстранения до 15 месяцев.

