Соперница Шараповой выступила против предоставления россиянке wild card

Итальянская теннисистка Роберта Винчи, ставшая соперницей Марии Шараповой в первом раунде турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте, раскритиковала предоставление wild card (специального приглашения) россиянке на соревнования. Слова спортсменки приводит Straits Times.

«Лично я против предоставления ей wild card на турнир в Риме и на другие. Она великолепный игрок, я ничего не имею против нее. Она может вернуться, но без специальных приглашений. Я знаю, Шарапова важна для WTA, для тенниса, для всего. Она великий человек, великий чемпион. Но мое мнение остается прежним», — заявила Винчи.

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26 апреля 30-летняя Шарапова проведет первый официальный матч после дисквалификации. Организаторы турнира в Штутгарте предоставили россиянке wild card. Также она получила приглашение от организаторов соревнований в Риме.

В июне 2016 года Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала Шарапову на два года за употребление мельдония. В октябре того же года Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок ее отстранения до 15 месяцев.