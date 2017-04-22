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Названо имя первой соперницы Шараповой после дисквалификации

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Роберта Винчи
Роберта Винчи

Россиянка Мария Шарапова сыграет с итальянкой Робертой Винчи в первом раунде турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщается на сайте организации.

По результатам жеребьевки, победительница матча Шарапова-Винчи встретится с россиянкой Екатериной Макаровой или полячкой Агнешкой Радваньской, посеянной под седьмым номером. В первом круге также встретятся две другие россиянки Дарья Касаткина и Елена Веснина, а Светлана Кузнецова (8-й номер посева) сыграет с представительницей Нидерландов Кики Бертенс.

26 апреля 30-летняя Шарапова проведет первый официальный матч после дисквалификации. Организаторы турнира в Штутгарте предоставили россиянке wild card (специальное приглашение).

В июне 2016 года Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала Шарапову на два года за употребление мельдония. В октябре того же года Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок ее отстранения до 15 месяцев.

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