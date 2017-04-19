Олимпийский комитет России перечислил пять причин любить Шарапову

Олимпийский комитет России (ОКР) на своем канале в YouTube опубликовал видео в честь 30-летия российской теннисистки Марии Шараповой.

Ролик называется «Пять причин любить Марию Шарапову». В нем представлена нарезка матчей с участием спортсменки, записи ее тренировок и фрагменты съемок для журналов. В числе поводов для восхищения россиянкой названы ее красота, трудолюбие, сила воли, манера игры и количество побед.

В среду, 19 апреля, Шараповой исполнилось 30 лет. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал ее теннисисткой с безупречной репутацией. «Проблема с мельдонием имеет отношение к ней косвенное, это касается лишь ее менеджмента. Она выиграла все турниры "Большого шлема" и заслуживает уважения спортсменов всего мира», — сказал Тарпищев в комментарии Национальной службе новостей (НСН). Он также пожелал Шараповой стать олимпийской чемпионкой.

Спортсменка пять раз побеждала на турнирах «Большого шлема», а также становилась серебряным призером ОИ-2012 в Лондоне.

В июне 2016 года Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала Шарапову на два года за употребление мельдония. В октябре Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок ее отстранения до 15 месяцев. Россиянка планирует вернуться на корт 26 апреля на турнире в немецком Штутгарте.