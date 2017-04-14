Владелец турнира в Мадриде заявил о выдаче приглашения Шараповой против его воли

Бывший румынский теннисист Ион Цириак, владеющий турниром Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде, выступал против выдачи россиянке Марии Шараповой специального приглашения (wild card) на соревнования. Об этом Цириак заявил изданию Tennis World USA.

«Представители Шараповой сначала обратились ко мне как к владельцу турнира, и я высказался против предоставления Марии wild card. Но итоговое решение принимал не я. Такие вопросы находятся в компетенции организаторов турнира. Решение принял директор соревнований Маноло Сантана», — сказал Цириак.

Турнир категории Premier в Мадриде пройдет с 8 по 14 мая. Его призовой фонд составит 5 439 350 долларов. Шарапова побеждала в столице Испании один раз — в 2014 году.

Возвращение российской теннисистки на корт запланировано на турнире в Штутгарте, который стартует 26 апреля. Ей также дали wild card на соревнования в Риме, которые состоятся с 15 по 21 мая.

В марте сообщалось, что организаторы Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») пока не определились с выдачей специального приглашения россиянке.

В июне 2016-го Шарапова получила двухлетнюю дисквалификацию за употребление мельдония. 4 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок отстранения теннисистки от соревнований с 2 лет до 15 месяцев.