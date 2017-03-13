Федерер заочно поспорил с Марреем из-за Шараповой

Российская теннисистка Мария Шарапова может получать специальные приглашения на турниры (wild card), так как отбыла дисквалификацию. Такое мнение высказал бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер. Его слова приводит журналист The New York Times Бен Ротенберг на своей странице в Twitter.

«Она заплатила за то, что сделала, поэтому я не вижу проблемы. Некоторым это не нравится, другие считают, что она свою дисквалификацию отбыла и все хорошо, все закончилось. Это очень интересная, но сложная дискуссия. Я уверен, что Мария рада своему возвращению», — сказал швейцарский теннисист.

1 марта сообщалось, что Шарапова, дисквалифицированная за употребление запрещенного вещества, получила wild card на турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме. Соревнования пройдут с 15 по 21 мая. Решение организаторов турнира раскритиковал британский теннисист Энди Маррей.

29-летняя россиянка планирует вернуться на корт 26 апреля на турнире WTA в Штутгарте. Организаторы Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») не определились, стоит ли давать россиянке приглашение.

В июне 2016-го Шарапова получила двухлетнюю дисквалификацию за употребление мельдония. 4 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок отстранения теннисистки от соревнований с 2 лет до 15 месяцев.