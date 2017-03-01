Британец Маррей раскритиковал wild card для Шараповой на турнир в Риме

Игрокам, отбывающим дисквалификацию за допинг, не нужно давать специальные приглашения (wild card) на турниры. Об этом заявил британский теннисист Энди Маррей, комментируя решение организаторов турнира в Италии дать wild card Марии Шараповой. Слова Маррея приводит The Times.

«Думаю, этим игрокам нужно самим потрудиться над своим возвращением. Но большинство организаторов делают то, что приносит наибольшую пользу их турнирам. Громкие имена позволяют продать больше билетов. У Шараповой появится возможность улучшить свой рейтинг, хотя по идее она не нуждается в wild card», — сказал Маррей.

Маррей, занимающий первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), также выразил надежду, что организаторы Уимблдона примут правильное решение в отношении Шараповой. «Уверен, они будут много думать над этим. Им важно, что подумают люди», — добавил Маррей.

Материалы по теме Апрельские тезисы Шараповой Суд разрешил российской теннисистке досрочно вернуться на корт

Ранее в среду стало известно, что Шарапова, дисквалифицированная за употребление запрещенного вещества, получила wild-card на турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме. Соревнования пройдут с 15 по 21 мая.

29-летняя россиянка планирует вернуться на корт 26 апреля на турнире WTA в Штутгарте.

В июне 2016-го Шарапова получила двухлетнюю дисквалификацию за употребление мельдония. 4 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок отстранения теннисистки от соревнований с 2 лет до 15 месяцев.