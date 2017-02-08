Джокович пожелал Шараповой снова стать первой ракеткой мира

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что очень рад возвращению на корт дисквалифицированной за применение мельдония россиянки Марии Шараповой. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«У нас с ней всегда были прекрасные отношения. Мы с ней хорошие друзья. Я бесконечно ее уважаю, и мне жаль, что с ней это произошло. Я рад, что она так скоро вернется, желаю ей всего наилучшего и надеюсь, что она снова станет первой ракеткой мира. Она этого достойна», — рассказал Джокович.

Шарапова была дисквалифицирована на два года Международной федерацией тенниса (ITF) в июне 2016-го. 4 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок отстранения теннисистки от соревнований с 2 лет до 15 месяцев. Вернуться на корт 29-летняя россиянка планирует 26 апреля на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте.

В последний раз Шарапова находилась на первой строчке рейтинга WTA летом 2012 года.