Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о шоколадном бизнесе, а также призналась, что не планировала выходить замуж и заводить детей. Слова 29-летней спортсменки приводит kp.ru.

«Я сладкоежка с детства! Помню, когда мы переехали в Америку, я увидела в кинотеатре жевательные конфеты. Я никогда не видела такие в детстве. И когда у меня была травма плеча, я задумалась о будущем. Тогда я поняла: теннис — не вся моя жизнь. И подумала о конфетах и сладостях. И решила начать этот бизнес», — сказала Шарапова.

Теннисистка также заявила, что не планировала выходить замуж и заводить детей, несмотря на длительную дисквалификацию за употребление мельдония. «Я знала, что я вернусь в спорт. Я точно не знала, когда, но верила, что это свершится как можно раньше. А когда узнала, что это будет в апреле… это не передать словами. И я все это время тренировалась. Я не сидела на диване, ничего не делая», — пояснила она.

Шоколадные конфеты под брендом Шараповой — Sugarpova — поступили в продажу в мае.

Шарапова вернется на корт 26 апреля на турнире Женской теннисной ассоциации в Штутгарте.

Сейчас спортсменка продолжает отбывать дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. 4 октября прошлого года Спортивный арбитражный суд сократил срок отстранения теннисистки от соревнований с 2 лет до 15 месяцев. Спортсменку дисквалифицировали за применение мельдония 8 июня.