Глава ITF рассказал о влиянии дисквалификации на репутацию Шараповой

Мировой теннис примет россиянку Марию Шарапову, дисквалифицированную за употребление мельдония, после отбытия наказания. Об этом глава Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хаггерти рассказал New Zealand Herald.

«Она была отстранена, но вернется в апреле, и, конечно, теннис примет ее. Эта история показывает, что все спортсмены были "чисты", и если у них возникают проблемы, и они отбывают наказание, то могут вернуться в большую игру», — заявил Хаггерти.

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Шарапова вернется на корт 26 апреля на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте.

Сейчас спортсменка продолжает отбывать дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. 4 октября прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок отстранения теннисистки от соревнований с 2 лет до 15 месяцев. Спортсменку дисквалифицировали за применение мельдония 8 июня.