Пользователи сети оценили двигающую бедрами Шарапову

Видое: Maria Sharapova / Twitter

Теннисистка Мария Шарапова опубликовала в Instagram кадры со съемок рекламы для компании Head.

В закольцованном ролике, выложенном 10 января, спортсменка энергично двигает бедрами и улыбается. Видео посмотрели свыше 340 тысяч человек, под постом оставили более тысячи комментариев.

В Twitter Шараповой пятисекундная запись собрала более 600 ретвитов и 3,5 тысячи лайков.

В июне 2016 года 29-летняя теннисистка была временно отстранена от соревнований за применение допинга, а именно препарата мельдоний. Спортсменка вернется на корт в апреле 2017-го.