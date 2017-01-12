Олимпийские гимнастки снялись в купальниках для Sports Illustrated

Участницы Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро снялись для американской версии журнала Sports Illustrated Swimsuit. Кадры с фотосессии опубликовали на странице издания в Instagram.

Для нее привлекли американских гимнасток Эли Райсман (Aly Raisman) и Симону Байлз (Simone Biles). Олимпийская чемпионка и серебряный призер игр в Рио-де-Жанейро Райсман позировала в бикини черного цвета. Похожий купальный костюм выбрала и четырехкратная олимпийская чемпионка и бронзовый призер игр в упражнениях на бревне Байлз.

Спортивный журнал Sports Illustrated издается в США с 1954 года. Через 10 лет появился ежегодный выпуск с фотографиями моделей в купальных костюмах на фоне экзотических пейзажей.

В разное время для Sports Illustrated Swimsuit снимались Кэти Айлэнд, Эль Макферсон, Петра Немцова, Хайди Клум, Тайра Бэнкс, Мариса Миллер, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Бар Рафаэли. Помимо манекенщиц для журнала позировали и спортсменки, в том числе теннисистки Штеффи Граф, Серена и Винус Уильямс, Анна Курникова, Мария Шарапова, пловчиха Аманда Бирд, баскетболистка Лорен Джексон, фигуристка Екатерина Гордеева.