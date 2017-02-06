Агент Шараповой назвал условия для участия россиянки в турнире в Петербурге

Макс Айзенбад, агент россиянки Марии Шараповой, назвал условия для участия спортсменки в турнире женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге. Слова агента приводит журналист Eurosport Владас Ласицкас на личной странице в Twitter.

«Я слышал об этом турнире много хорошего. Мне лично очень нравится директор соревнований Александр Медведев, но у него в команде есть несколько персонажей с большими ртами, которым нужно будет уйти», — сказал Айзенбад.

До 2017 года за работу с игроками на турнире отвечал бывший теннисист, вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Евгений Кафельников, сделавший ранее несколько резких высказываний в адрес Шараповой. В частности, Кафельников выражал недовольство криками Шараповой.

29-летняя россиянка вернется на корт 26 апреля, когда выступит на турнире Женской теннисной ассоциации в Штутгарте.

Сейчас Шарапова продолжает отбывать дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. 4 октября прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок отстранения теннисистки от соревнований с 2 лет до 15 месяцев. Спортсменку дисквалифицировали за применение мельдония, в котором она сама призналась 8 июня.