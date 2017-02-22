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Шарапова сыграет на выставочном турнире в Мадриде

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Российская теннисистка Мария Шарапова примет участие в выставочном турнире в Мадриде. Об этом сообщает портал Sportinglife.com.

Соревнования пройдут 4 мая в преддверии старта турниров категории Premier и Masters, которые также состоятся в столице Испании. Выставочный турнир пройдет по олимпийской системе. Мужская и женская сетки будут включать по восемь человек. Матчи будут проходить в формате тай-брейка до 10 очков. Помимо Шараповой свое участие в турнире подтвердили японец Кеи Нисикори и испанец Фелисиано Лопес.

В июне 2016-го Шарапова была дисквалифицирована на два года Международной федерацией тенниса (ITF) за употребление запрещенного вещества мельдония. 4 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок отстранения теннисистки от соревнований с 2 лет до 15 месяцев. Вернуться на корт 29-летняя россиянка планирует 26 апреля на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте.

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