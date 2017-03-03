Во Франции усомнились в необходимости приглашать Шарапову на «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса Франции (FFT) Бернар Джудичелли усомнился в целесообразности приглашения российской теннисистки Марии Шараповой на Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос»). Слова функционера приводит Tennis.com.

«Это очень сложный вопрос, учитывая споры о том, стоит ли давать wild card игрокам, обвиненным в употреблении допинга. Пока мы решение не приняли», — сказал Джудичелли.

В среду стало известно, что Шарапова, дисквалифицированная за употребление запрещенного вещества, получила wild card на турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме. Соревнования пройдут с 15 по 21 мая. Решение организаторов турнира раскритиковал британский теннисист Энди Маррей.

29-летняя россиянка планирует вернуться на корт 26 апреля на турнире WTA в Штутгарте.

В июне 2016-го Шарапова получила двухлетнюю дисквалификацию за употребление мельдония. 4 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок отстранения теннисистки от соревнований с 2 лет до 15 месяцев.

Второй в сезоне турнир Большого шлема «Ролан Гаррос» пройдет во Франции с 22 мая по 11 июня.