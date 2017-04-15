Шарапова призвала своих критиков остановиться

Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что другие спортсмены не должны осуждать ее после окончания срока действия дисквалификации за употребление мельдония. Слова спортсменки приводит Le Parisien.

«Когда в моем деле оставались неясные моменты, меня могли судить все. Но теперь, когда я отбыла наказание, назначенное независимым Спортивным арбитражным судом (CAS), я говорю "стоп". Это неправильно, когда другие теннисисты продолжают меня критиковать», — рассказала Шарапова.

Материалы по теме Апрельские тезисы Шараповой Суд разрешил российской теннисистке досрочно вернуться на корт

В июне 2016 года Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) на два года за употребление мельдония. 4 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок отстранения теннисистки от соревнований с 2 лет до 15 месяцев. Спортсменка вернется на корт 26 апреля на турнире в немецком Штутгарте.

Шарапова — пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема». В составе сборной России она выиграла Кубок Федерации и завоевала серебряную медаль Олимпиады-2012 в Лондоне в одиночном разряде.