Стало известно название книги с мемуарами Шараповой

Автобиография российской теннисистки Марии Шараповой будет называться «Неудержимая. Моя жизнь до сих пор» (Unstoppable. My Life So Far). Об этом сообщается на сайте издательства Macmillan Publishers.

Книга выйдет на английском языке и поступит в продажу 12 сентября. Уже сейчас автобиографию россиянки можно заказать за 28 долларов (1573 рубля).

«В увлекательной автобиографии пятикратная чемпионка турниров "Большого шлема" вспоминает свой феноменальный путь к успеху и рассказывает о нем в столь же дерзкой манере, которой знаменит ее теннис. Книга полна ярких эпизодов, начиная с сибирского детства и заканчивая ее недавней борьбой за возвращение на корт», — говорится о книге на сайте издательства.

В июне 2016 года Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) на два года за употребление мельдония. 4 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок отстранения теннисистки от соревнований с 2 лет до 15 месяцев.

Шарапова — пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема». В составе сборной России она выиграла Кубок Федерации и завоевала серебряную медаль Олимпиады-2012 в Лондоне в одиночном разряде.