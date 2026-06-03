В дружественной России стране высказались о поставках оружия Украине

Амангельдиев: Поставки оружия Украине не являются приоритетом для Киргизии

Киргизия не является стороной конфликта, поэтому поддерживает с Украиной традиционную торговлю, а поставки оружия Киеву не являются для республики приоритетом. Об этом в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» в кулуарах ПМЭФ высказался первый зампред киргизского кабмина Данияр Амангельдиев.

«Как Украина, так и Российская Федерация — страны бывшего СССР, с которыми у нас были торгово-экономические отношения. Эта ситуация очень больна для нас. Это очень тяжелая ситуация. Мы изначально решили, что поставка вооружения не будет входить в наш приоритет», — заявил чиновник.

Он добавил, что при этом республика поддерживает и защищает традиционную торговлю.

Ранее в Киргизии сделали заявление, что Бишкек поддерживает диалог с Европейским союзом в вопросе предотвращения обхода санкций. В сообщении союзника России по Организации договора о коллективной безопасности также отметили готовность к равноправному и доверительному партнерству с Брюсселем.