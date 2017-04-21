Польская теннисистка выступила против участия Шараповой в «Ролан Гарросе»

Польская теннисистка Агнешка Радваньска выступила против предоставления россиянке Марии Шараповой wild card (специального приглашения) для участия в ближайших турнирах серии «Большого шлема» — «Ролан Гарросе» и Уимблдоне. Ее слова в пятницу, 21 апреля, приводит Przeglad Sportowy.

«Сейчас она выступит в Германии, затем в Испании и Италии, но ее до сих пор не пригласили участвовать в "Ролан Гарросе" и Уимблдоне. Мне кажется, что ее и не стоит приглашать. Она должна заслужить свое место на турнирах хорошей игрой и результатами», — заявила Радваньска.

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В июне 2016 года Шарапова получила двухлетнюю дисквалификацию за употребление мельдония. 4 октября Спортивный арбитражный суд сократил срок ее отстранения с двух лет до 15 месяцев. Она планирует вернуться на корт на турнире в Штутгарте 26 апреля. Россиянка также получила wild card на соревнования в Риме, которые пройдут с 15 по 21 мая. Ряд теннисистов осуждает 30-летнюю Шарапову и выступает против предоставления ей специальных приглашений на участие в крупных турнирах.

«Ролан Гаррос» будет проходить в Париже с 22 мая по 11 июня. Уимблдон состоится с 3 по 16 июля в Лондоне. Шарапова дважды выигрывала во Франции (2012, 2014) и однажды побеждала в Уимблдоне (2004).