Тарпищев предрек возвращение Шараповой в элиту тенниса

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что Мария Шарапова сможет вернуться в элиту тенниса через полгода. Слова эксперта приводит «Советский спорт».

Тарпищев сказал, что на турнире в Штутгарте, который станет для россиянки первым после окончания дисквалификации, от Шараповой не стоит ждать победы.

«Больше года паузы — серьезный срок. Играть, конечно, Шарапова не разучилась, но внимание, концентрация, стабильность — все это без практики уходит. На тренировках такие вещи не наработаешь. Сохранить их тоже нельзя. Психика тренируется только матчами. Пока же внимание будет прыгать, а вместе с ним — будет прыгать и уровень игры Марии», — рассказал президент ФТР, отметив, что через полгода спортсменка сможет вернуться в число лучших теннисисток мира.

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«Шарапова уже возвращалась после больших перерывов, связанных с травмами. Она знает, с чем ей предстоит столкнуться. Это должно помочь. Хочу только ей пожелать, чтобы неудачи, которые обязательно будут в отдельных матчах, не повлияли на ее мотивацию и настрой», — подчеркнул Тарпищев.

26 апреля Шарапова сыграет в первом раунде турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте с итальянкой Робертой Вичи. Ранее ее соперница раскритиковала выдачу wild card (специального приглашения) россиянке на этот турнир, а также на соревнования в Риме.

В июне 2016 года Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала Шарапову на два года за употребление мельдония. В октябре того же года Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок ее отстранения до 15 месяцев.