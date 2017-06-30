Шотландский клуб представил новую форму с помощью обнаженной модели

Клуб третьего дивизиона чемпионата Шотландии «Эйр Юнайтед» представил гостевую форму на сезон-2017/2018 с помощью обнаженной модели. Об этом сообщает Daily Mail.

«Мы надеемся, что фотографии позволят клубу прогрессировать успешнее выступать в кубке», — рассказал Кельвин Эйр, основатель компании Bodog, которая является спонсором «Эйр Юнайтед» и выступила инициатором презентации.

В клубе также выразили надежду на то, что новая форма поспособствует прогрессу футболистов.

«Эйр Юнайтед» представил новую форму таким образом во второй раз. Перед сезоном-2016/2017 была приглашена модель, на тело которой была нанесена экипировка. По итогам прошедшего чемпионата клуб вылетел из второго дивизиона в третий.

Bodog является спонсором «Эйр Юнайтед» в течение семи лет. Также компания сотрудничала с «Вест Бромвичем» и «Арсеналом».