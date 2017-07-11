Американская фигуристка Вагнер снялась полностью обнаженной

Американская фигуристка Эшли Вагнер снялась обнаженной для журнала ESPN Body Issue. Об этом сообщает Daily Mail.

26-летняя Вагнер стала первой фигуристкой, согласившейся принять участие в откровенной фотосессии. До этого для ESPN Body Issue снимались американские фигуристы Джонни Вейр и Эван Лайсачек.

US Olympic Figure Skater Ashley Wagner Nude Photos 🏂🏃🏄🏊 #unitedstate #olymic #olymicfigureskater #ashleywagner #nudes #nude #naked A post shared by Bomb Celebrity 💣 (@bombcelebrity) on Jul 11, 2017 at 12:09am PDT

Вагнер — двукратная чемпионка мира в командных состязаниях (2013, 2015), вице-чемпионка мира в одиночном катании (2016). В 2014 году на Олимпиаде в Сочи американка завоевала бронзовую медаль в командных соревнованиях.

US Olympic Figure Skater Ashley Wagner Nude Photos 🏂🏃🏄🏊 #unitedstate #olymic #olymicfigureskater #ashleywagner #nudes #nude #naked A post shared by Bomb Celebrity 💣 (@bombcelebrity) on Jul 11, 2017 at 12:11am PDT

6 июля обнаженными снялись хоккеистки сборной США. В фотосессии приняли участие шесть спортсменок.

В мае прошлого года депутат Госдумы Дмитрий Свищев порекомендовал российским спортсменкам отказаться от фотографий в обнаженном виде.