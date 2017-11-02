Полиция Севильи побила болельщиков «Спартака» дубинками

Испанские полицейские применили силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации портала, это случилось возле стадиона «Рамон Санчес Писхуан» по окончании матча. Полиция решила оттеснить российских болельщиков, которые хотели подойти к автобусу «Спартака». Одному из фанатов ударили дубинкой по голове, в результате чего он потерял сознание, но спустя некоторое время пришел в себя. Отмечается, что просьбы вызвать медиков полиция проигнорировала.

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Встреча прошла в Севилье в среду, 1 ноября, и завершилась победой местной команды со счетом 2:1. На стадион по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не пускали болельщиков с российскими паспортами, но несколько десятков фанатов «Спартака» смогли попасть на игру.

Санкции в отношении поклонников «Спартака» были приняты УЕФА из-за того, что во время матча первого тура ЛЧ, прошедшего в Мариборе, один из фанатов красно-белых напал на полицейского. Встреча со словенским клубом прошла 13 сентября, и завершилась со счетом 1:1.