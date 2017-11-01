Испанский стыд

Московский «Спартак», несмотря на яркую концовку, проиграл «Севилье» в Лиге чемпионов. Надежда на ничью, появившаяся у болельщиков после гола Зе Луиша в концовке, умерла с финальным свистком. Красно-белые расстроили несколько десятков своих поклонников, обманным путем проникших на арену «Рамон Санчес Писхуан», и миллионы у экранов телевизоров. «Лента.ру» рассказывает о реакции болельщиков в соцсетях на прошедшую игру.

Матч начался для «Спартака» очень пессимистично, после часа игры было ощущение полной безнадеги. К этому моменту подопечные Массимо Карреры пропустили два мяча, а могли и все пять. Ситуация неожиданно изменилась на 78-й минуте, когда отличился вышедший на замену Зе Луиш. В оставшиеся до конца игры минуты «Спартак» давил, но «Севилья» выстояла. Шансы на выход в плей-офф у чемпионов России остаются, для этого нужно дома обыгрывать «Марибор», а затем брать очки в Ливерпуле, который, если повезет, к тому времени уже решит все свои проблемы и будет не особо мотивирован.

Болельщиков в Севилью из России приехало более тысячи, но на трибуну не пускали даже тех хитрых, кто попытался обмануть полицию, облачившись в шарфы испанского клуба. Если у вас российский паспорт, на стадион попасть было почти невозможно. Все из-за одного не слишком умного человека, кинувшего петарду на поле в Мариборе.

Апофеозом невзрачной игры «Спартака» в первом тайме стала вот эта передача Фернандо в сторону рекламных щитов.

Несмотря на то, что фанатов на стадион не пускали, некоторые все же смогли проникнуть на трибуны. И даже «зарядить» традиционное и сразу «Вперед "Спартак"!»

Красно-белые действительно играли несколько не так, как в домашней игре, но это было ожидаемо.

Первый мяч «Севилья» забила после подачи углового. Выше всех выпрыгнул защитник Клеман Лангле.

А с ударом хавбека сборной Аргентины Эвера Банеги не смог бы справиться бы не только Селихов, но и, пожалуй, даже Буффон.

Дмитрий Комбаров, нещадно критикуемый болельщиками красно-белых за регулярные навесы на трибуны, в этот вечер не показал чего-то особенного, если не считать очередного героического выноса мяча с линии ворот. В первый раз он сделал это в первой игре с «Севильей», но тогда была еще гол и голевая передача. В этот вечер, увы, только спасение.

Вот так «Спартак» сократил разрыв в счете. В этот момент поверилось в чудо.

Но его в этот вечер не случилось.