Против ударившего фаната в стиле кунг-фу футболиста открыли дело

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело против защитника французского «Марселя» Патриса Эвра за удар фаната в стиле кунг-фу. Об этом сообщается на сайте организации.

УЕФА заинтересовался моментом перед началом матча четвертого тура группового этапа Лиги Евро, в котором французы играли с португальской «Виторией Гимараэш». Во время разминки болельщики «Марселя» оскорбляли Эвра. 36-летний игрок подошел к трибуне и ударил одного из фанатов ногой по голове. За это он получил красную карточку.

Футболист пропустит как минимум один матч. Решение о более серьезном наказании примет комиссия УЕФА по контролю, этике и дисциплинарным вопросам 10 ноября.